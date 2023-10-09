Старшая вожатая. Вот в таком качестве знают в Холмске Софью Александровну Демиденко

Люди сведущие говорят, что сотни выпускников городских школ разных лет могут и не помнить имени, отчества и фамилии этой женщины. Но то, что она – старшая вожатая, знают все. Как, впрочем, и то, что с отрядом красных следопытов «Поиск» Дома пионеров и школьников имени Евгения Чапланова она сделала чрезвычайно много для увековечения памяти героев освобождения Южного Сахалина от японских милитаристов.

Со школьниками Софья Александровна разыскала более 300 ветеранов 113-й отдельной стрелковой бригады и морского десанта, освобождавшего Маока (ныне Холмск), а также родственников погибших героев.

– В 1970-е годы мы получили задание от совета ветеранов создать летопись освобождения нашего островного края, – рассказывает Демиденко. – Писали письма, чтобы узнать, где живут родные бойцов, захороненных в братских могилах. Разыскали около 30 родственников героев. В Холмск приезжали их сестры, братья, родители, племянники. Это было незабываемо. Как и одиннадцать встреч с фронтовиками, освобождавшими наш город. Мы с ребятами и коллегами-педагогами записывали их воспоминания, публиковали материалы в газетах. Так создавалась летопись.

В 1981-м в Холмске был праздник по случаю присвоения Дому пионеров и школьников имени Евгения Чапланова, младшего сержанта, геройски погибшего в жестоком бою за Камышовый перевал. Это тоже была инициатива старшей вожатой. К сожалению, в перестроечные годы учреждение уже в статусе центра детского творчества утратило и табличку, и имя героя. Софья Александровна и по сей день добивается восстановления исторической справедливости и верит, что результат будет.

Отряду «Поиск» удалось установить точную фамилию павшего смертью храбрых ефрейтора Анатолия Семанова. Многие годы табличка на братской могиле у станции Николайчук извещала, что здесь покоится Анатолий Симаков. Искаженное имя героя носила и железнодорожная станция в Холмском районе – Симаково. В 2014 году Софья Александровна реализовала грантовый проект «Гордимся, чтим и помним», благодаря чему на братской могиле появилась мемориальная доска с фамилией Анатолия Семанова.

По инициативе Демиденко, её красных следопытов и городского общества охраны памятников улицу Низовую в Холмске торжественно переименовали в улицу Владимира Волкова. Так была увековечена память о пареньке с Волги, комсомольце, рядовом подносчике патронов, погибшем в бою у станции Экинохара (ныне Николайчук).

Альбомы, фотографии, письма бойцов, записи воспоминаний, газетные публикации старшей вожатой и юных холмчан пополняли школьные музеи, передавались в Государственный исторический архив Сахалинской области, в музейно-мемориальный комплекс «Победа».

Небольшая толика уникального архива вошла в сборник «Пути отцов – дороги сыновей» Демиденко, изданный к 75-летию победы над Японией. Тираж дважды допечатывался, в том числе и в этом году благодаря поддержке регионального отделения «Российский Красный Крест». Софья Александровна намерена передать дорогие её сердцу книжки не только школьникам и допризывникам, но и участникам СВО. Ведь по пути отцов и дедов сейчас идут и их военные дороги.

Пионерская искорка в Софье Александровне не угасает. Вот и в Южно-Сахалинск на презентацию сборника она приехала в пионерском галстуке и значках, с новыми планами и проектами по сохранению памяти погибших воинов.

В областной универсальной научной библиотеке автора встретил полный зал слушателей всех возрастов. Презентация прошла в форме творческой встречи с удивительным человеком. Сегодня в Холмске Софья Александровна возглавляет первичную организацию ветеранов. И, по словам председателя регионального отделения всероссийской организации ветеранов Андрея Фугенфирова, она – её мотор.

Недавно проходил всероссийский литературный конкурс «Пробуждая сердца», посвящённый памяти народного артиста Василия Ланового. В островном регионе половину творческих работ выполнили холмчане из ветеранской первички Софьи Александровны. Она и сама стала победителем регионального этапа конкурса в номинации «За выразительное чтение наизусть произведений о Великой Отечественной войне». А еще одна холмчанка Лариса Романова вышла в финал всероссийского конкурса, победив в номинации «Стихи собственного сочинения», и получила приглашение приехать в Москву.

А вот что рассказала о Демиденко член южно-сахалинского клуба «Ветеран», редактор-составитель сборника «Пути отцов – дороги сыновей» Дина Таитова:

– С первой встречи Софья Александровна поразила меня своим горячим желанием претворять в жизнь завет «Никто не забыт и ничто не забыто». Все её статьи о героях написаны с большой любовью и знанием исторических фактов. Мне она доверила систематизировать материал и отправить его в издательство. Подзаголовок сборника – «Из опыта работы красных следопытов». Это действительно уникальный опыт. Полагаю, такая книжка должна быть в каждой школе и не пылиться на книжных полках, а продолжать свою миссию патриотического воспитания подрастающего поколения.

На презентации Софья Александровна услышала в свой адрес много добрых слов, получила диплом центрального штаба «Бессмертного полка», благодарственные письма, приветственный адрес областной библиотеки и… песню о Родине в подарок (её трепетно исполнила южносахалинка Клавдия Карнаухова).

Все выходившие к свободному микрофону отмечали неуёмную энергию Демиденко, обаяние личности и искренний сердечный порыв, который вдохновляет её на сохранение памяти о героях-освободителях. По сути, это стало её внутренней обязанностью и потребностью.

Она всё же надеется убедить педагогов и администрацию городского округа присвоить музею боевой славы холмской средней школы ¹ 6 имя 113-й стрелковой Сахалинской бригады и морского десанта, участвовавших в освобождении Маока. Софья Александровна верит, что на здании центра детского творчества непременно появится утраченная табличка с именем Евгения Чапланова, что музеи боевой славы появятся в сельских школах района, ведь поискового материала собрано предостаточно и работа не остановилась.

Старшая вожатая предлагает действовать на этом направлении без долгой раскачки и отговорок – во имя светлой памяти погибших и во имя будущего.

Людмила Степанец.

P. S.

В организации презентационного вечера работникам областной универсальной научной библиотеки помог совет ветеранов Холмского городского округа.