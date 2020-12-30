... в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
…у Дома правительства.
…в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
…у Чехов-центра.

…в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
…в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
…в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
…в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
…на площади Ленина.
… на площади Ленина.
…на Коммунистическом проспекте.
…на «Хрустальном вернисаже» Сахалинского отделения икебаны школы Согецу в парке культурыи отдыха имени Ю. А. Гагарина.
…на площади Ленина.

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