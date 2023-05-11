«Нам светит любовь, как маяк»

В конце 1960-х очень популярной была песня «Ребята 70-й широты» Станислава Пожлакова и Леонида Лучкина.
Посвященная северянам Певека, она тем не менее покорила огромную аудиторию слушателей Советского Союза. Многих тогда вдохновлял на труд и подвиг романтизм ее строк:
А нам не страшен ни вал девятый,
Ни холод вечной мерзлоты,
Ведь мы ребята, ведь мы ребята
Семидесятой широты.
Были в песне и такие слова, приумножавшие силы целого поколения:
Пусть морозы и пусть тревоги,
Пусть сугробы встают круты.
Мы проложим пути-дороги
По законам своей мечты.
В аналогичном ключе, продиктованном самим временем созидания, была написана и композиция «Ребята с Сахалина». Сегодня мы представляем ее в своем проекте. Авторы произведения – поэт Вадим Семернин и композитор Юрий Гурьев.
Москвичу Семернину сейчас 89 лет. Выпускник Ленинградского высшего военно-морского училища, он служил на Северном и Балтийском морях, писал и публиковал стихи, музыкальные по своей сути. Так что была своя логика в том, что, уволившись в запас, он окончил Литературный институт имени А. М. Горького и стал работать в издательстве «Советский композитор».
В поэзии Вадима Семернина ярко представлена морская тема. Уже после выхода в свет первого сборника «Синие широты» об авторе заговорили как о поэте-маринисте. Сорок лет его творчества и активных поездок по стране воплотились в десять поэтических книг и несколько сборников песен.
Семернин писал тексты в содружестве с композиторами Александром Аверкиным, Аркадием Островским, Григорием Пономаренко, Евгением Птичкиным, Серафимом Туликовым, Александром Флярковским и другими. Примечательно, что исполнителями его произведений были звездные певцы Иосиф Кобзон, Олег Анофриев, Лев Лещенко, Майя Кристалинская, Тамара Синявская, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова…
У Юрия Гурьева было высшее педагогическое и консерваторское образование. Много лет он заведовал вокальной редакцией издательства «Советский композитор». У него большое творческое наследие из симфоний, сюит, увертюр, концертов, музыкальных пьес и, конечно же, песен. Так, творческий союз Вадима Семернина и композитора Юрия Гурьева подарил островитянам «Ребят с Сахалина».
В композиции воссоздан образ замечательных смелых парней, испытанных штормами. Они не боятся трудностей, знают истинную цену любви и дружбе и никогда не подведут. Так что вдохновитесь еще одной романтической историей из далеких 1970-х.
Людмила Степанец.
Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
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30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
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14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
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7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
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