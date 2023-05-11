«Нам светит любовь, как маяк»

В конце 1960-х очень популярной была песня «Ребята 70-й широты» Станислава Пожлакова и Леонида Лучкина.

Посвященная северянам Певека, она тем не менее покорила огромную аудиторию слушателей Советского Союза. Многих тогда вдохновлял на труд и подвиг романтизм ее строк:

А нам не страшен ни вал девятый,

Ни холод вечной мерзлоты,

Ведь мы ребята, ведь мы ребята

Семидесятой широты.

Были в песне и такие слова, приумножавшие силы целого поколения:

Пусть морозы и пусть тревоги,

Пусть сугробы встают круты.

Мы проложим пути-дороги

По законам своей мечты.

В аналогичном ключе, продиктованном самим временем созидания, была написана и композиция «Ребята с Сахалина». Сегодня мы представляем ее в своем проекте. Авторы произведения – поэт Вадим Семернин и композитор Юрий Гурьев.

Москвичу Семернину сейчас 89 лет. Выпускник Ленинградского высшего военно-морского училища, он служил на Северном и Балтийском морях, писал и публиковал стихи, музыкальные по своей сути. Так что была своя логика в том, что, уволившись в запас, он окончил Литературный институт имени А. М. Горького и стал работать в издательстве «Советский композитор».

В поэзии Вадима Семернина ярко представлена морская тема. Уже после выхода в свет первого сборника «Синие широты» об авторе заговорили как о поэте-маринисте. Сорок лет его творчества и активных поездок по стране воплотились в десять поэтических книг и несколько сборников песен.

Семернин писал тексты в содружестве с композиторами Александром Аверкиным, Аркадием Островским, Григорием Пономаренко, Евгением Птичкиным, Серафимом Туликовым, Александром Флярковским и другими. Примечательно, что исполнителями его произведений были звездные певцы Иоси­ф Кобзон, Олег Ано­фриев, Лев Лещенко, Майя Кристалинская, Тамара Синявская, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова…

У Юрия Гурьева было высшее педагогическое и консерваторское образование. Много лет он заведовал вокальной редакцией издательства «Советский композитор». У него большое творческое наследие из симфоний, сюит, увертюр, концертов, музыкальных пьес и, конечно же, песен. Так, творческий союз Вадима Семернина и композитора Юрия Гурьева подарил островитянам «Ребят с Сахалина».

В композиции воссоздан образ замечательных смелых парней, испытанных штормами. Они не боятся трудностей, знают истинную цену любви и дружбе и никогда не подведут. Так что вдохновитесь еще одной романтической историей из далеких 1970-х.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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