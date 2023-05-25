Жемчужина Татарского пролива

Песню о Монероне Алексей Баяндин написал в конце лета 1991 года. В начале августа его приняли на работу в областной комитет по телевидению и радиовещанию (ныне ГТРК «Сахалин») корреспондентом главной телевизионной редакции информации – телепрограммы новостей «К этому часу».

Ни о каком Монероне он тогда и знать не знал. Но считает, что ему крупно повезло: режиссер Лариса Алферова делала документальный фильм про этот остров и предложила поехать с ней в командировку за несколькими сюжетами для новостей.

Вот что рассказал Алексей о дальнейших событиях.

– Остров нуждался в популяризации и, как бы сейчас сказали, в раскрутке – на федеральном уровне готовились предоставить ему статус национального природного морского парка, и нужно было как можно больше материалов об этой «терра инкогнито» (земле неизвестной).

Оператором с нами поехал тоже молодой парень Алексей Лопатин. Дружной телевизионной командой мы прожили на Монероне несколько дней. Я сделал сюжет про маячников и ученых, живших на острове. Побеседовал с ботаниками из СахГУ, удачно оказавшимися там. Они, кстати, очень удивили меня, показав, что на Монероне растет и плодоносит южное растение – шелковица.

Ученые из Москвы оказались специалистами по морской подводной флоре и фауне, приехавшими в командировку для сбора материала-обоснования для придания острову статуса национального заповедника. Москвичи почти ежедневно совершали подводные погружения, снимая на видео подводный мир Монерона. Меня это очень заинтересовало. С детства любил море, так как несколько родительских отпусков мы с братом провели в Приморье в окрестностях бухты Шамора, где я впервые научился нырять и освоил подводную охоту.

Тогда, в 1970-е, мы запоем смотрели передачи про подводную одиссею Жака Ива Кусто, и, конечно же, мне очень хотелось понырять в настоящем дайверском снаряжении. И я придумал оригинальное начало своего новостного видео­сюжета. Алексей Лопатин с камерой должен был расположиться на камнях у самой воды, чтобы снять, как из глубины поднимаются два дайвера, подплывают к камере и беседуют примерно в таком ключе:

– Мужик, ты чего здесь ныряешь?

– Да я ученый из Москвы, изучаю подводный мир Монерона.

Ну и далее про статус природного парка, особенности острова и т. д.

Дайверам мой план понравился. Только вместо притопления на метр у берега они предложили мне всерьез ознакомиться с подводными обитателями. Объяснили, как надо вести себя под водой и продуваться, чтобы не получить баротравму на глубине.

Держась за руки, мы погрузились на дно, сразу метров на 15 – 17. А там нас окружила стайка крупных зеленых окуней. Мой спутник водолазным ножом стал раскалывать морских ежей, в изобилии водившихся на дне, и прямо с руки кормить рыб. Это было нечто!

Истратив запас воздуха в баллонах, мы поднялись на поверхность, подплыли к камере и с первого дубля записали шикарную подводку к телесюжету. Ученые любезно предоставили мне свои подводные съемки, так что сюжет в новостях получился очень красивым и интересным. Увидев его, специальный корреспондент Центрального телевидения на Сахалине Виктор Коротких предложил мне сделать новость на Москву. С успехом сюжет о Монероне прошел в эфире несколько раз!

Вполне естественно, что после такой поездки меня переполняли эмоции. До работы на телевидении я писал песни и даже ездил по стране с авторскими концертами. Так что «Песня о Монероне» родилась сама собой, от впечатлений и, что называется, по привычке сочинять. Один или два куплета с припевом попали в фильм. Получилось очень органично.

Алексей Баяндин. г. Санкт-Петербург.

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